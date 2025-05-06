Синнер: я очень простой 23-летний парень. Больше верю в честность, а не в фальшь

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, какие качества в нём привлекают его болельщиков.

«Я очень простой 23-летний парень. Я хорошо играю в теннис, но не меняю мир. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Успех не может изменить то, кем ты являешься. Я всегда помню, где я начинал, в маленькой деревне с 2 тысячами жителей в горах. Играть здесь, в Риме, перед таким количеством людей — это большое дело. Я больше верю в честность, а не в фальшь. Такие вещи высоко ценятся людьми», — сказал Синнер на пресс-конференции.