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Янник Синнер: примерно месяц я вообще не касался ракетки

Янник Синнер: примерно месяц я вообще не касался ракетки
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о тренировочном процессе в период трёхмесячной дисквалификации.

«Я доволен тем, как прошли эти месяцы. Примерно месяц я вообще не касался ракетки. Мы начали медленно. Когда мы начали бить по мячу, у меня на руках появились мозоли. Такого ощущения я не испытывал уже давно. Но я доволен тем, как всё прошло, когда у меня появилось время снова выйти на корт. Мы не так уж торопились, потому что один или два дня не меняют твою жизнь, и на всё нужно время», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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