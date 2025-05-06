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«Сначала не хотел этого делать». Синнер — о соглашении на трёхмесячную дисквалификацию

«Сначала не хотел этого делать». Синнер — о соглашении на трёхмесячную дисквалификацию
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что с трудом согласился на принятие трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Считаете ли вы себя счастливчиком, что отстранение длилось всего три месяца и вам не пришлось пропускать турниры «Большого шлема»?
— Для меня это хорошая новость, что турниры «Большого шлема» не попали [в срок дисквалификации]. Было соглашение. Сначала я не хотел этого делать, поэтому мне было нелегко это принять, ведь я знаю, что произошло на самом деле. Но иногда в очень трудную минуту нам приходится выбирать лучшее из имеющегося. Теперь всё позади, и я счастлив снова играть в теннис, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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