«Сначала не хотел этого делать». Синнер — о соглашении на трёхмесячную дисквалификацию

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что с трудом согласился на принятие трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Считаете ли вы себя счастливчиком, что отстранение длилось всего три месяца и вам не пришлось пропускать турниры «Большого шлема»?

— Для меня это хорошая новость, что турниры «Большого шлема» не попали [в срок дисквалификации]. Было соглашение. Сначала я не хотел этого делать, поэтому мне было нелегко это принять, ведь я знаю, что произошло на самом деле. Но иногда в очень трудную минуту нам приходится выбирать лучшее из имеющегося. Теперь всё позади, и я счастлив снова играть в теннис, — сказал Синнер на пресс-конференции.