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Синнер — о жизни вне тенниса: именно люди за пределами корта дают тебе силы идти вперёд

Синнер — о жизни вне тенниса: именно люди за пределами корта дают тебе силы идти вперёд
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как понял ценность жизни вне тенниса во время трёхмесячной дисквалификации.

«Я понял, что, даже если я не играю в теннис, я важный человек и вокруг меня много внимания каждый день. Мы видим это даже по мелочам. Даже фотография может быть воспринята совершенно иначе, чем реальность. Сначала я был немного сбит с толку, потому что не знал, что хочу делать, потом я вернулся домой, был со своей семьёй.

Я знаю, на какие жертвы я пошёл, у меня была ежедневная привычка — тренировки, тренировки, тренировки… а в тот момент у меня ничего этого не было. Я должен был понять, что важно, именно люди за пределами корта дают тебе силы идти вперёд», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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