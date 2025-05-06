Синнер — о жизни вне тенниса: именно люди за пределами корта дают тебе силы идти вперёд

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как понял ценность жизни вне тенниса во время трёхмесячной дисквалификации.

«Я понял, что, даже если я не играю в теннис, я важный человек и вокруг меня много внимания каждый день. Мы видим это даже по мелочам. Даже фотография может быть воспринята совершенно иначе, чем реальность. Сначала я был немного сбит с толку, потому что не знал, что хочу делать, потом я вернулся домой, был со своей семьёй.

Я знаю, на какие жертвы я пошёл, у меня была ежедневная привычка — тренировки, тренировки, тренировки… а в тот момент у меня ничего этого не было. Я должен был понять, что важно, именно люди за пределами корта дают тебе силы идти вперёд», — сказал Синнер на пресс-конференции.