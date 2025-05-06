«Не поймите меня неправильно». Каролин Гарсия ответила на нападки хейтеров

Французская теннисистка бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия высказалась по поводу критики в свой адрес. Спортсменка ранее была вынуждена отказаться от турнира в Риме из-за продолжающихся проблем со спиной.

«Если бы тебе было не всё равно, ты бы играла, несмотря на боль». Кто-то сказал мне это несколько недель назад после того, как объяснила, что не готова к соревнованиям. Это не атака на кого-то другого, а скорее отражение менталитета, к которому спортсменов приучают с юных лет: играть, будучи травмированным, почётно или необходимо. Не поймите меня неправильно — величие требует жертв. Боль, дискомфорт и борьба — неизбежные составляющие стремления к совершенству. Но есть грань, которую мы должны признавать и уважать. В последнее время я стала зависима от обезболивающих препаратов, чтобы справиться с болью в плече. Без них она невыносима. В течение последних нескольких месяцев я получала инъекции кортикоидов, лечение плазмой и другие виды терапии, просто чтобы продолжать выступать.

Рассказываю об этом не для того, чтобы вызвать сочувствие, а наоборот. Задаюсь вопросом: действительно ли стоит доводить наше тело до таких крайностей? Стоит ли радоваться тому, что вы терпите хронические боли в 40 с лишним лет?

Зарабатывать на жизнь в качестве спортсмена — невероятная привилегия, за которую я благодарна. Но постоянно выходить за пределы возможностей организма, просто чтобы оставаться конкурентоспособным? Возможно, это та граница, которую нам не следует пересекать. Возможно, многие из побед, прославляемых обществом, на самом деле того не стоят», — написала Гарсия в социальных сетях.