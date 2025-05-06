Карен Хачанов показал фотографию своих сыновей

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию своих сыновей на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хачанова

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года.

Лучшим результатом Карена Хачанова в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), где он проиграл будущему чемпиону датчанину Хольгеру Руне.

На предстоящем «Мастерсе» в Риме (Италия) Хачанов посеян под 23-м номером. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего и квалифаером.