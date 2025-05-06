Медведев — об Алькарасе: его плохое настроение — счастливое для 99% планеты

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отметил позитивный подход к жизни четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Он очень счастливый человек. Что, в некотором смысле, сейчас редко можно увидеть, потому что у всех нас может быть плохой день, плохое настроение. Но его таким я никогда не видел. Его плохое настроение — это счастливое настроение для 99% планеты», — приводит слова Медведева We love tennis.

Вчера, 5 мая, Карлосу Алькарасу исполнилось 22 года. За карьеру спортсмен выиграл 18 титулов АТР в одиночном разряде, среди которых четыре мэйджора — US Open (2022), «Ролан Гаррос» (2024) и Уимблдон (2023, 2024), а также шесть «Мастерсов».