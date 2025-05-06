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Даниил Медведев и Ига Швёнтек поучаствовали в совместной съёмке в Риме

Даниил Медведев и Ига Швёнтек поучаствовали в совместной съёмке в Риме
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек приняли участие в совместной съёмке для спонсора производителей ракеток Technifibre.

Фото: @matthieu_pogam_technifibre

Сейчас спортсмены находятся в Риме (Италия), где в эти дни стартуют «тысячник» и «Мастерс». Даниил Медведев побеждал на этом турнире в 2023 году, Ига Швёнтек становилась чемпионкой Рима трижды — в 2021, 2022 и 2024 годах.

Свои первые матчи Медведев и Швёнтек проведут в рамках второго круга соревнований. Даниил — с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и квалифаером, Ига — с итальянкой Элизабеттой Коччаретто или армянкой Элиной Аванесян.

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