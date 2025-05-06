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Хольгер Руне — о тренировке с Янником Синнером: он способен на любой подвиг

Хольгер Руне — о тренировке с Янником Синнером: он способен на любой подвиг
Хольгер Руне
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Датский теннисист девятая ракетка мира Хольгер Руне высказался о тренировке с итальянским спортсменом лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

«Он всё тот же Синнер. Он невероятно бьёт по мячу, как мы и привыкли видеть. Мне было очень весело тренироваться с ним. Вернуться после трёх месяцев отсутствия — очевидно, не самая простая задача. Ему понадобится некоторое время, но я думаю, что он всё так же хорошо играет. Янник способен на любой подвиг. Ожидания болельщиков огромны, мы тоже с нетерпением ждём возможности снова сыграть против первой ракетки мира. Каждый раз, когда мы встречались, происходили великие сражения», — приводит слова Руне итальянский журналист Джованни Пелаццо.

Совместная тренировка Руне и Синнера состоялась 3 мая в Монте-Карло.

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