Бывший тренер Надаля назвал две причины регресса Новака Джоковича

Экс первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Мойя высказался о спаде результатов серба Новака Джоковича. Он связал регресс с уходом его основных соперников Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а также с завоеванием золота Олимпийских игр.

«Травмы Рафы остановили его. У Новака всё ещё есть желание и мотивация соревноваться, оставаться конкурентоспособным.

Глядя только на результаты и заявления, думаю, тот факт, что два главных соперника ушли, а он добыл «Карьерный шлем», завоевав золотую медаль на Олимпиаде, очевидно, заставляет чувствовать себя немного опустошённым.

Есть и молодёжь, которая прилагает большие усилия. В конце концов, он соревнуется с ребятами на 16 или 17 лет моложе себя, которые обладают невероятными физическими способностями. То, что он переживает — совершенно нормально.

Я бы вообще не исключал его участия в «Ролан Гаррос» или Уимблдоне, потому что он великий игрок, а таких людей никогда не следует исключать из чего-либо», — приводит слова Мойи Relevo.