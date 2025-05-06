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Определилась первая соперница Элины Свитолиной на «тысячнике» в Риме

Определилась первая соперница Элины Свитолиной на «тысячнике» в Риме
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72-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она переиграла американку Энн Ли (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3).

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
3 		7 6 3
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Бузас Манейро выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Ли четыре эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «тысячника» в Риме Джессика Бузас Манейро сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под 16-м номером.

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