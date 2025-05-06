Определилась первая соперница Элины Свитолиной на «тысячнике» в Риме

72-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она переиграла американку Энн Ли (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Бузас Манейро выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Ли четыре эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «тысячника» в Риме Джессика Бузас Манейро сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под 16-м номером.