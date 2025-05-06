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Анна Блинкова прошла в основную сетку Рима на отказе соперницы из Румынии

Анна Блинкова прошла в основную сетку Рима на отказе соперницы из Румынии
Анна Блинкова
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Российская теннисистка 67-я ракетка мира Анна Блинкова прошла в основную часть турнира WTA-1000 в Риме (Италия) из-за неявки румынской спортсменки 91-го номера мирового рейтинга Анки-Алексии Тодони.

Встреча должна была состояться сегодня, 6 мая, в финале квалификационного турнира. Причины снятия теннисистки из Румынии пока неизвестны.

Ранее в основу турнира пробилась греческая теннисистка бывшая третья ракетка мира Мария Саккари. Она обыграла польскую спортсменку 124-ю ракетку мира Майю Хвалинскую. Счёт — 3:6, 6:3, 6:1. В финале квалификации также выступала россиянка Камилла Рахимова, которая уступила канадке Виктории Мбоко.

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