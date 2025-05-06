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Мирра Андреева поделилась ожиданиями от «тысячника» в Риме

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от «тысячника» в Риме
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что ожидает от турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в этом году.

«Мне всегда приятно приезжать в Рим и играть для итальянской публики. В прошлом году мои результаты в одиночке были не очень удачными, но я надеюсь выступить лучше в этом году, поскольку мне нравятся турнир и атмосфера. Я очень рада, что турнир скоро начнётся», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Во втором круге «тысячника» в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между победительницей квалификации и Викторией Томовой из Болгарии.

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