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Петра Квитова выиграла первый матч после декрета, победив в первом круге турнира в Риме

Петра Квитова выиграла первый матч после декрета, победив в первом круге турнира в Риме
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова одержала первую победу после рождения ребёнка. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла румынку Ирину Бегу (83-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 13:45 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Квитова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).

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