Петра Квитова выиграла первый матч после декрета, победив в первом круге турнира в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова одержала первую победу после рождения ребёнка. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла румынку Ирину Бегу (83-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Квитова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).