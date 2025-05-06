«Замечательно». Мирра Андреева высказалась о четырёх титулах Кончиты Мартинес в Риме

Cедьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к четырём победам подряд своего тренера Кончиты Мартинес на турнире в Риме (Италия).

— Мирра, вы запостили в соцсетях статистику Кончиты с этого турнира. Каково это иметь тренера с такими достижениями? Как вы проводите свободное время?

— Конечно, замечательно иметь такого тренера. Несколько дней назад я узнала, что она выиграла этот турнир четыре раза подряд. Вроде как это рекорд. Я не думаю, что у кого-либо ещё есть столько титулов в Риме подряд. Это замечательно. Я думаю, что она поделится со мной советом, как повторить её достижение. Конечно, играть здесь — это что-то особенное.

Я стараюсь быть близкой с Кончитой. В свободное время мы играем в «Уно». Также я стараюсь отдыхать и расслабляться. Но в основном мы играем в «Уно» или просто разговариваем, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.