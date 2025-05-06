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«Всё ещё старая добрая Мирра». Андреева — об успехе в нынешнем сезоне

«Всё ещё старая добрая Мирра». Андреева — об успехе в нынешнем сезоне
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что успешные выступления на турнирах в 2025 году не изменили её как человека.

— Ваш успех на харде в феврале и марте поменял ваше отношение к себе? Вы замечаете изменения в том, как другие игроки и просто приближенные к теннису люди относятся к вам? Как вы к этому приспосабливаетесь?
— На мой взгляд особых изменений во мне не произошло. Я думаю, что я всё ещё старая добрая Мирра и неважно, выиграла я турнир или нет. Игроки в туре вроде тоже не изменили ко мне отношение. Наверное, если бы я выиграла пять «Шлемов», что-то бы изменилось, но пока для этого рановато (улыбается). Так что пока всё без изменений, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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