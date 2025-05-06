Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Мирра Андреева готовится к спаррингу с Кори Гауфф перед турниром в Риме

Видео: Мирра Андреева готовится к спаррингу с Кори Гауфф перед турниром в Риме
Комментарии

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку в преддверии спарринга с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф перед турниром категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Андреева и Гауфф играли в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) на прошлой неделе. Американка победила со счётом 7:5, 6:1 и увеличила преимущество в счёте личных встреч теннисисток до 3-0. Стоит отметить, что по сетке турнира в Риме Андреева и Гауфф снова могут встретиться на стадии 1/4 финала.

Во втором круге «тысячника» в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между лидером квалификации и Викторией Томовой из Болгарии.

Материалы по теме
«Надеюсь, Кончита даст мне совет, как добиться такого же рекорда». Мирра — перед Римом
«Надеюсь, Кончита даст мне совет, как добиться такого же рекорда». Мирра — перед Римом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android