Видео: Мирра Андреева готовится к спаррингу с Кори Гауфф перед турниром в Риме

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку в преддверии спарринга с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф перед турниром категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Андреева и Гауфф играли в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) на прошлой неделе. Американка победила со счётом 7:5, 6:1 и увеличила преимущество в счёте личных встреч теннисисток до 3-0. Стоит отметить, что по сетке турнира в Риме Андреева и Гауфф снова могут встретиться на стадии 1/4 финала.

Во втором круге «тысячника» в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между лидером квалификации и Викторией Томовой из Болгарии.