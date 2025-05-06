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Борис Беккер: после завершения карьеры я и слышать не хотел о теннисе

Борис Беккер: после завершения карьеры я и слышать не хотел о теннисе
Борис Беккер
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер вспомнил момент, когда ушёл из спорта.

«Я завершил карьеру в 32, но в последние годы уже не получал от тенниса удовольствия. После завершения карьеры я пару лет не хотел даже и слышать о теннисе, держался от него как можно дальше. Мне нужно было на время полностью отстраниться. Затем, в 35 или 36 лет, я открыл для себя теннис со стороны телевидения, гораздо более расслабленный, и постепенно примирился с ним. Сейчас я снова его люблю.

Я родом из семьи с академическими традициями, и мои родители не хотели, чтобы я становился спортсменом. Они предпочли бы, чтобы я стал юристом, врачом или архитектором, как мой отец. Но иногда жизнь решает сама за нас. С детства я очень хорошо играл в теннис — вот настоящая причина, по которой я посвятил себя этому делу. Не потому что я этого хотел или стремился к этому, а потому что мой талант привёл меня туда, и я просто пошёл за ним», — приводит слова Беккера El Mundo.

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