Беккер ответил на вопрос, считает ли он «Большую тройку» — лучшим поколением тенниса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер сравнил своё поколение теннисистов со временами «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

— Ваше поколение (Эдберг, Виландер), предыдущее (Макинрой, Лендл), следующее (Агасси, Сампрас). Это — золотая эпоха тенниса?

— Я бы так не сказал из уважения к другим, но это определённо был один из лучших периодов. Возможно, другая великая эпоха — Федерер, Джокович и Надаль. Это лучшее поколение в истории, потому что в нём сразу три GOAT. Но между ними и остальными была слишком большая разница. У нас было 10 игроков высшего уровня, — приводит слова Беккера El Mundo.