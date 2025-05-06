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Беккер ответил на вопрос, считает ли он «Большую тройку» — лучшим поколением тенниса

Беккер ответил на вопрос, считает ли он «Большую тройку» — лучшим поколением тенниса
Борис Беккер
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер сравнил своё поколение теннисистов со временами «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

— Ваше поколение (Эдберг, Виландер), предыдущее (Макинрой, Лендл), следующее (Агасси, Сампрас). Это — золотая эпоха тенниса?
— Я бы так не сказал из уважения к другим, но это определённо был один из лучших периодов. Возможно, другая великая эпоха — Федерер, Джокович и Надаль. Это лучшее поколение в истории, потому что в нём сразу три GOAT. Но между ними и остальными была слишком большая разница. У нас было 10 игроков высшего уровня, — приводит слова Беккера El Mundo.

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