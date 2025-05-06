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«Больше природного таланта». Борис Беккер сравнил Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса

«Больше природного таланта». Борис Беккер сравнил Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер провёл сравнение между бывшим испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и его соотечественником Карлосом Алькарасом.

«Это очень тяжёлое давление, ведь Рафа один такой, и другого больше не будет. Но Карлос идёт своим путём. Он очень молод, и всё лучшее — впереди. Невозможно предсказать, сколько он продержится в элите. Надеюсь, что он будет играть ещё 10-15 лет, потому что сейчас он — самый яркий теннисист в мире.

Испанцы, особенно журналисты, должны быть осторожны и не судить его так строго после каждого поражения, ведь он сильно отличается от Надаля. У Карлоса больше природного таланта, но сердце Рафаэля — это то, чего не было и не будет ни у одного другого спортсмена в истории. Карлос великолепен, Новак и Роджер — это легенды, но Рафа был на другом уровне в смысле соперничества. Если на турнире ты видел, что попал на Надаля… удачи, друг», — приводит слова Беккера El Mundo.

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