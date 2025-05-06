Соболенко: я не как Швёнтек. Кто-то действительно профессионал, а кто-то — просто я

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей рассеянности, сравнив себя с пятикратной чемпионкой мэйджоров полькой Игой Швёнтек.

«Я не как Ига. Знаете почему, ребята? На днях я была в раздевалке, у меня была только одна пара обуви, и я забыла ещё одну. Посмотрела на её место, а там под шкафчиком было девять или восемь пар обуви. И я подумала: «Да, кто-то действительно профессионал, а кто-то — просто я». Такая уж я плохая!» — приводит слова Соболенко Tennis World USA.

На прошлой неделе Арина Соболенко победила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).