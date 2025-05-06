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Мирра Андреева — о советах Мартинес: постараюсь использовать это как можно больше

Мирра Андреева — о советах Мартинес: постараюсь использовать это как можно больше
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о пользе подсказок своего тренера Кончиты Мартинес во время матчей и на тренировках.

«Конечно, она делится со мной своим опытом и советами о том, как справляться с нервами или с давлением. Я не буду говорить, что именно она мне сказала, иначе это уже не будет чем-то особенным. Оставлю это при себе. Мы много общаемся. Это тоже мне помогает. Чувствую разницу между тренировкой и матчем. Постараюсь это использовать как можно больше. Посмотрим, поможет это или нет. Но я бы сказала, что уже немного помогает», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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