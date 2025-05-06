Борис Беккер — о тюремном заключении: я заплатил за свои ошибки

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался об истории с тюремным заключением. В 2022 году бывшую первую ракетку мира приговорили 2,6 года лишения свободы из-за сокрытия активов на сумму $ 2,5 млн. Из-за сокращения расходов на содержание тюрем Великобритании его выпустили из-под стражи спустя несколько месяцев.

— Это жизненный этап, о котором я не особо люблю говорить. Заплатил за свои ошибки, всегда учился больше на поражениях, чем на победах. Так было в теннисе, так же и в жизни. И с тюрьмой тоже. Когда ты так рано добиваешься успеха, как я, то думаешь, что у тебя всегда всё будет хорошо, что ты неуязвим. Но это не так. Я понял, что большинство людей проигрывают, что жизнь — тяжёлая штука. Поэтому такое трудное поражение, как тюрьма, стало для меня звонком, необходимым для перемен. Это сделало меня гораздо лучшим человеком, чем я был раньше.

Всё, что со мной произошло, — следствие моих успехов. Если бы я не выиграл Уимблдон в 17, не стал бы номером один в мире, если бы просто был средним теннисистом — ничего этого не было бы. Это две стороны одной медали. Бывали моменты, когда я просто хотел исчезнуть.

— Вы бы снова заплатили такую цену?

— Да. Потому что я играл, чтобы побеждать, и я многого добился. У меня нет обиды на прошлое, наоборот, с гордостью смотрю на свою жизнь. Она была насыщенной. Не думал, что за 57 лет можно пережить столько всего. Мне стало скучно, и я захотел попробовать что-то новое. Где-то получилось, где-то я сильно просчитался, но получил опыт, о котором никогда не мечтал. Я всё ещё здесь, чтобы научить своих четырёх детей чему-то — не по учебникам, а на своём примере. Я могу им всё объяснить — и хорошее, и плохое. Оно того стоило, — приводит слова Беккера El Mundo.