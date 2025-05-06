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Ига Швёнтек опровергла информацию о возможном пропуске травяного сезона

Ига Швёнтек опровергла информацию о возможном пропуске травяного сезона
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сообщила, что не собирается пропускать травяной сезон. Ранее польские СМИ разместили информацию о том, что полька рассматривает возможность пропустить травяной сезон в случае неудовлетворительных результатов на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме и Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Кто это сказал? Не верьте этому. В последние несколько дней я увидела миллионы комментариев, которые были ложными. Я не понимаю… Сейчас есть столько теорий. Хотела бы сказать: то, что обо мне пишут, — неправда, особенно в польских СМИ. Я не знаю… Вы, ребята, любите писать статьи про меня, которые привлекут внимание. Я понимаю — это часть работы.

Но да — не планирую пропускать Уимблдон. Я правда хочу научиться играть лучше на траве. Каждый год – это новая возможность. Я буду играть Уимблдон, безусловно. Конечно, если я не буду травмирована», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В данный момент полька находится в Риме, где готовится к старту в итальянском «тысячнике». За свою карьеру Ига не выиграла ни одного турнира на травяном покрытии.

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