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Определилась первая соперница Юлии Путинцевой на «тысячнике» в Риме

Определилась первая соперница Юлии Путинцевой на «тысячнике» в Риме
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74-я ракетка мира румынка Жаклин Кристиан вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 6:0.

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 14:45 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Кристиан смогла сделать одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки. Также она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Паркс сделала один эйс и допустила семь двойных ошибок, не сумев реализовать за матч ни одного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Риме Кристиан сыграет против 29-й ракетки мира Юлии Путинцевой (23-й номер посева на турнире). Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей является полька Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
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