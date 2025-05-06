Определилась первая соперница Юлии Путинцевой на «тысячнике» в Риме
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74-я ракетка мира румынка Жаклин Кристиан вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 6:0.
Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 14:45 МСК
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
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Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Кристиан смогла сделать одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки. Также она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Паркс сделала один эйс и допустила семь двойных ошибок, не сумев реализовать за матч ни одного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге турнира в Риме Кристиан сыграет против 29-й ракетки мира Юлии Путинцевой (23-й номер посева на турнире). Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей является полька Ига Швёнтек.
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