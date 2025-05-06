Определилась первая соперница Юлии Путинцевой на «тысячнике» в Риме

74-я ракетка мира румынка Жаклин Кристиан вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Кристиан смогла сделать одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки. Также она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Паркс сделала один эйс и допустила семь двойных ошибок, не сумев реализовать за матч ни одного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Риме Кристиан сыграет против 29-й ракетки мира Юлии Путинцевой (23-й номер посева на турнире). Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей является полька Ига Швёнтек.