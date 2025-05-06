«Странно, что в Риме». Квитова поделилась эмоциями от первой победы после рождения дочери

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала первую победу после рождения ребёнка. Сегодня, 6 мая, она в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) обыграла румынку Ирину Бегу (83-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Немного странно, что моя первая победа была одержана здесь, в Риме, но в конце концов я добилась её! Даже на тренировках я чувствовала себя здесь очень хорошо. Не так-то просто возвращаться после такого перерыва, да и в этом возрасте я не в такой хорошей форме, как хотелось бы, поэтому я должна продолжать усердно работать.
У меня нет конкретной цели для моего возвращения. Я вернулась, потому что люблю этот вид спорта, хотя поначалу думала, что это невозможно. Конечно, приходится тренироваться каждый день, много путешествовать, и мне это не очень нравится, но, в конце концов, я люблю этот вид спорта и счастлива быть здесь», — сказала чешская теннисистка на пресс-конференции.
Квитова возобновила карьеру в феврале этого года на хардовом турнире в Остине (США), в первом круге которого уступила британке Джоди Бёррэдж (6:3, 4:6, 4:6). После этого она провела ещё три матча до турнира в Риме, в которых терпела поражения.
Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).
- 6 мая 2025
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:33
-
17:23
-
16:49
-
16:37
-
16:33
-
16:28
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
15:50
-
15:37
-
15:30
-
15:21
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:59
-
14:43
-
14:43
-
14:26
-
13:27
-
12:57
-
12:53
-
12:37
-
12:30
-
12:12
-
11:56
-
11:36
-
11:19
-
11:08
-
10:44
-
10:36