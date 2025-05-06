«Странно, что в Риме». Квитова поделилась эмоциями от первой победы после рождения дочери

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала первую победу после рождения ребёнка. Сегодня, 6 мая, она в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) обыграла румынку Ирину Бегу (83-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

«Немного странно, что моя первая победа была одержана здесь, в Риме, но в конце концов я добилась её! Даже на тренировках я чувствовала себя здесь очень хорошо. Не так-то просто возвращаться после такого перерыва, да и в этом возрасте я не в такой хорошей форме, как хотелось бы, поэтому я должна продолжать усердно работать.

У меня нет конкретной цели для моего возвращения. Я вернулась, потому что люблю этот вид спорта, хотя поначалу думала, что это невозможно. Конечно, приходится тренироваться каждый день, много путешествовать, и мне это не очень нравится, но, в конце концов, я люблю этот вид спорта и счастлива быть здесь», — сказала чешская теннисистка на пресс-конференции.

Квитова возобновила карьеру в феврале этого года на хардовом турнире в Остине (США), в первом круге которого уступила британке Джоди Бёррэдж (6:3, 4:6, 4:6). После этого она провела ещё три матча до турнира в Риме, в которых терпела поражения.

Во втором круге «тысячника» в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).