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«Мне пришлось». Мирра Андреева ответила, простила ли Онс Жабер за её жест

«Мне пришлось». Мирра Андреева ответила, простила ли Онс Жабер за её жест
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как отнеслась к розыгрышу от тунисской теннисистки Онс Жабер.

— Вы уже простили Онс [Жабер] (после розыгрыша, когда теннисистка из Туниса притворилась, будто плачет из-за того, что Мирра назвала её своим кумиром. — Прим. «Чемпионата»)?
— Да, мне пришлось. Она была очень добра ко мне после этого. У меня не было выбора, иначе я бы чувствовала себя очень плохо.

— Вы сразу это [её пранк] раскусили?
— Ну, я не смогла её сразу раскусить, потому что она прятала лицо. Даша Касаткина сидела рядом с ней и почти смеялась. Я не была уверена в том, что всё взаправду. Потом она начала дёргаться, как будто плачет. Окей, а затем она вскрикнула: «Попалась». Потом я немного вспылила, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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