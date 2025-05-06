Андреева — о рейтинге WTA: стараюсь не обращать внимания, просто делаю своё дело

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, как она относится к своему положению в рейтинге WTA.

— На интервью в Индиан-Уэллсе вы не выглядели уверенной в том, что вы игрок топ-10, хотя уже тогда было очевидно, что это так. Учитывая, что вы наверняка считаете себя перфекционисткой, научились ли вы не обращать внимания на некоторую статистику, или вы измеряете успех по другому?

— Я стараюсь не обращать внимания. Думаю, я всё ещё в топ-10. Я проверяла рейтинг неделю назад, и я была в десятке (улыбается). Да, я просто стараюсь не обращать внимания на то, что происходить, делать свое дело и делать его так хорошо, как только могу, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Андреева стала победительницей двух турниров WTA-1000 в сезоне-2025, что позволило ей войти в топ-10 рейтинга.