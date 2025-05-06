«У меня всё впереди». Мирра Андреева — о своих ожиданиях и пути к большим победам

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как воспринимает свой путь к успеху на турнирах.

— Ваши ожидания от себя и давление, которое вы возлагаете на себя, изменились? Вы ещё молоды и у вас ещё многое впереди. Вы не начали думать о том, что хотите что-то поскорее?

— Конечно, мне бы хотелось, чтобы некоторые вещи случались поскорее. Но это не значит, что так и произойдёт. Мне нужно для этого усердно работать. Я стараюсь усердно трудиться и делать всё, что в моих силах. Иногда получается, иногда — нет. Я не буду давить на себя желаниями выиграть турнир именно в этом году, поскольку знаю, что у меня ещё всё впереди. Уверена, что если буду усердно работать, то, может, через год, через пять или 10, но у меня получится. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, так что пока я буду стараться наслаждаться ею и смотреть, как всё сложится, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В текущем сезоне Андреева вошла в топ-10 рейтинга WTA и выиграла два «тысячника» в сезоне, став победительницей турниров в Дубае и в Индиан-Уэлсе.