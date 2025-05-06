Мирра Андреева — о самом удобном покрытии: может, снова поставлю грунт на первое место

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своим мнением о том, какое покрытие она считает самым удобным для себя.

— Вы хорошо выступаете на каждом покрытии, даже на траве, с которой у игроков в начале карьеры могут возникать трудности. Можете расставить покрытия в порядке того, насколько они вам нравятся?

— Если учесть, как я играла на траве в прошлом году, пока она будет на последнем месте для меня. Может, в этом что-то изменится, и тогда я изменю список. Если брать этот год, то на первом месте хард, потом грунт, а в конце — трава.

— В другие годы грунт был бы выше?

— Возможно. Посмотрим, как пройдут эти турниры на грунте. Может быть, я снова поставлю грунт на первое место, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.