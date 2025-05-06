«Рейтинг не лжёт». Зверев отреагировал на мнение, что он — худшая вторая ракетка мира

Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал мнение о том, что он — худшая вторая ракетка мира за всю историю.

— Я на этой позиции, потому что выигрывал турниры, потому что у меня есть результаты… рейтинговая система не лжёт.

— Много говорят о ваших шансах на №1 в мире. Все говорят, что это мечта. Может, это тоже навязчивая идея?

— Номер один в мире? Было бы здорово. Я не знаю. Я там не был. Верю, что буду. Так что посмотрим, как всё сложится.

Думаю, СМИ любят принижать игроков, не так ли? У меня были неудачные два месяца перед Мюнхеном, верно? До Мюнхена я не играл в хороший теннис. И вдруг я становлюсь худшей второй ракеткой мира за всю историю. Я не заслуживаю этого звания. Вы получаете очки за победы в матчах, вы получаете очки за титулы. Да, я знаю, что сыграл не на должном уровне. Я знаю, что выступил не так, как хотел. Но и Карлос тоже. Потом он победил в Монте-Карло.

В карьере игрока бывают периоды… Как вы думаете, Новак доволен своими результатами? Как вы думаете, Карлос доволен своими результатами? Я не доволен своими результатами, но по-прежнему верю, что найду свою игру для победы на крупнейших турнирах, — сказал Зверев на пресс-конференции в Риме, где готовится для участия в «Мастерсе».

Напомним, немецкий теннисист уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (5:7, 3:6) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). До этого он выиграл турнир ATP-500 в Мюнхене.