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Мирра Андреева высказалась о применении электронной системы судейства на грунте

Мирра Андреева высказалась о применении электронной системы судейства на грунте
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказала мнение о применении электронной системы видеоповторов на грунтовых турнирах.

— Что вы думаете по поводу электронной системы видеоповторов на грунте? Вам она нравится? Считаете ли вы, что её нужно добавить на «Ролан Гаррос»?
— Я слышала, что на «Ролан Гаррос» будут использовать линейных судей. Не знаю. Мне нравится, что с электронной системой нельзя спорить, ты просто принимаешь её решение. Для меня проще не обращать внимания на то, правильное решение было принято или нет. Конечно, на грунте немного по-другому. Я особо не придирчива к этому. Если будут использовать линейных судей, то хорошо, буду играть с судьями. Если электронную систему, то буду играть с ней, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, на турнире в WTA-1000 Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, работала электронная система определения аутов.

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