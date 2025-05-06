Мирра Андреева высказалась о применении электронной системы судейства на грунте

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказала мнение о применении электронной системы видеоповторов на грунтовых турнирах.

— Что вы думаете по поводу электронной системы видеоповторов на грунте? Вам она нравится? Считаете ли вы, что её нужно добавить на «Ролан Гаррос»?

— Я слышала, что на «Ролан Гаррос» будут использовать линейных судей. Не знаю. Мне нравится, что с электронной системой нельзя спорить, ты просто принимаешь её решение. Для меня проще не обращать внимания на то, правильное решение было принято или нет. Конечно, на грунте немного по-другому. Я особо не придирчива к этому. Если будут использовать линейных судей, то хорошо, буду играть с судьями. Если электронную систему, то буду играть с ней, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, на турнире в WTA-1000 Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, работала электронная система определения аутов.