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18-летний американский теннисист был насмерть сбит нетрезвой женщиной-водителем

18-летний американский теннисист был насмерть сбит нетрезвой женщиной-водителем
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18-летний американский теннисист Браун Леви был насмерть сбит нетрезвой женщиной-водителем, когда прогуливался с другом по бульвару Сепульведа на Манхэттен-Бич в Нью-Йорке. Несмотря на усилия медицинских бригад, молодой человек скончался в больнице от полученных травм.

«С горечью сообщаем вам новость о кончине нашего ученика, Брауна Леви.

18-летний Леви четыре года выступал в стартовом составе университетской теннисной команды Loyola Tennis и зарекомендовал себя как один из самых успешных студентов-спортсменов в истории программы, только что выиграв четвёртый подряд титул лиги», — говорится в сообщении пресс-служба школы Loyola Tennis.

Несколько часов спустя полицейское управление сообщило, что 33-летняя женщина-водитель, Женя Белт, была арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

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Новости. Теннис
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