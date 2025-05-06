Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире в Риме
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42-я ракетка мира американка Питон Стирнс вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв 183-й номер рейтинга Нурию Бранкаччио со счётом 6:3, 6:2.
Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2025, вторник. 17:35 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Нурия Бранкаччо
Н. Бранкаччо
Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время игры Стирнс смогла сделать одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Также она реализовала три брейк-пойнта из шести в матче. Её соперница сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира Стирнс сыграет против 28-й ракетки мира россиянки Анны Калинской. «Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.
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