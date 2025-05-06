Гауфф ответила на критику, которую получила из-за упоминания бога в речи после поражения

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира Кори Гауфф ответила на вопрос о критике в её адрес за то, что она поблагодарила бога во время выступления на турнире WTA-1000 в Мадриде. Американская теннисистка дошла до финала «тысячника», в котором уступила лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 6:7).

— Я здесь не пытаюсь никого заставить во что-то верить… Делюсь своими убеждениями с теми, кто тоже в это верит.

— Я видела вашу речь, с которой вы выступили в Мадриде, заняв второе место, и она была весьма вдохновляющей. Не могли бы вы объяснить, насколько важна ваша вера в Иисуса?

—Да, это очень важно для меня. Знаю, что в интернете есть целая дискуссия на эту тему, но я повторяла это в каждом выступлении, когда играла в туре. Думаю, для меня наступает момент, когда начинаешь подвергаться критике от других за религию, гордость за свою сексуальность или что-то в этом духе, это своего рода цензура.

Я думаю, мы все должны иметь возможность делать то, что хотим, при условии, что это не вредит другим людям. Для меня важно делиться этим и давать другим людям понять, что это помогает мне, а также может помочь кому-то ещё, — сказала американская теннисистка на пресс-конференции в Риме.

Ранее Гауфф поделилась впечатлением от просмотра фильма Райана Куглера «Грешники», который рассказывает об Америке 30-х годов прошлого века, когда ветераны Первой мировой войны вернулись в родной город Чикаго и открыли там бизнес.