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«Всегда чувствовала связь с ней». Соболенко — о том, что она эталон красоты для Италии

«Всегда чувствовала связь с ней». Соболенко — о том, что она эталон красоты для Италии
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, что является эталоном красоты для итальянцев.

— Арина, знаете, что вы являетесь эталоном красоты для итальянцев? Фанаты говорили Яннику: «Ты такой же красивый, как Соболенко».
— Честно говоря, я всегда чувствовала связь с Италией… (смеётся), так что grazie mille, — сказала белорусская теннисистка на пресс-конференции в Риме.

Напомним, на прошлой неделе Арина Соболенко победила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:3, 7:6).

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