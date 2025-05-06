«Всегда чувствовала связь с ней». Соболенко — о том, что она эталон красоты для Италии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, что является эталоном красоты для итальянцев.

— Арина, знаете, что вы являетесь эталоном красоты для итальянцев? Фанаты говорили Яннику: «Ты такой же красивый, как Соболенко».

— Честно говоря, я всегда чувствовала связь с Италией… (смеётся), так что grazie mille, — сказала белорусская теннисистка на пресс-конференции в Риме.

Напомним, на прошлой неделе Арина Соболенко победила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:3, 7:6).