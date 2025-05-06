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Арина Соболенко – о поражениях в финалах: это «приятная проблема»

Арина Соболенко – о поражениях в финалах: это «приятная проблема»
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о том, считает ли она поражение в финалах турниров самым ужасным из испытываемых чувств.

«Это «приятная проблема». Некоторые финалы, которые я проиграла, действительно были болезненными, их было сложно принять — это правда. Но в то же время я понимаю, что бывают моменты, когда нужно признать, что ты была недостаточно хороша на корте, извлечь урок из поражения и вернуться сильнее. Я горжусь тем, что после этих финалов я возвращалась, вносила изменения в свою игру, понимала, что урок усвоен, и старалась сыграть лучше в следующем турнире», – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Риме.

В сезоне-2025 Соболенко потерпела три поражения в финалах. Она проиграла американке Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 со счётом 3:6, 6:2, 7:5, россиянке Мирре Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе – 6:2, 4:6, 3:6 и латвийке Елене Остапенко на турнире WTA-500 в немецком Штутгарте (4:6, 1:6).

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