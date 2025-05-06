Арина Соболенко: была в шоке от мячей на Ближнем Востоке

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко раскритиковала теннисные мячи, которыми играли теннисистки на турнирах на Ближнем Востоке.

«Практически на каждом турнире используются разные мячи. На турнирах на Ближнем Востоке они были очень тяжёлыми и нагрузка на тело — колоссальная. После возвращения из Австралии играть в таких условиях, когда всё супер-медленное, а мячи — очень тяжёлые… Многие игроки сталкиваются с болями в плечах или спине — я уверена, что это связано с тяжестью мячей. Думаю, пришло время пересмотреть ситуацию: или изменить мячи, или найти способ сделать их менее вредными для организма.

Я была в шоке от мячей на Ближнем Востоке. Через 20 минут они становились огромными, логотипы стирались — это было тяжело. Всё зависит от покрытия. Если корт медленный, нужно компенсировать это более лёгкими мячами. Если корт быстрый — можно использовать мячи потяжелее. В итоге нам стоит постараться не менять мячи так часто — это слишком тяжело для тела. Я становлюсь старше, мне нужно заботиться о своём теле. Может, Мирре Андреевой всё равно, но она должна быть с нами в этом вопросе», – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Риме.