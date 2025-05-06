Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев победил Травалью и вышел во второй круг «челленджера» в Италии

Аслан Карацев победил Травалью и вышел во второй круг «челленджера» в Италии
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 191-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг грунтового турнира серии «челленджер» во Франкавилье (Италия). В матче первого круга он со счётом 6:2, 7:5 обыграл 309-ю ракетку мира из Италии Стефано Травалью.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Карацев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника два эйса, восемь двойных ошибок и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В 1/8 финала турнира в Италии Карацев сыграет с Элиасом Имером (263-я ракетка мира) из Швеции.

Материалы по теме
Алибек Качмазов проиграл в трёхчасовом полуфинале челленджера в Китае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android