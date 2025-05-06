Аслан Карацев победил Травалью и вышел во второй круг «челленджера» в Италии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 191-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг грунтового турнира серии «челленджер» во Франкавилье (Италия). В матче первого круга он со счётом 6:2, 7:5 обыграл 309-ю ракетку мира из Италии Стефано Травалью.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Карацев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника два эйса, восемь двойных ошибок и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В 1/8 финала турнира в Италии Карацев сыграет с Элиасом Имером (263-я ракетка мира) из Швеции.