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Арина Соболенко: больше доверяю электронной системе, не все судьи достаточно сильны

Арина Соболенко: больше доверяю электронной системе, не все судьи достаточно сильны
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своём отношении к электронной системе судейства на грунтовых турнирах.

«В Мадриде ситуация была намного лучше. Лично я не видела ни одной ошибочной фиксации. Знаю, была курьёзная ситуация с Александром Зверевым, очевидно, это была ошибка. Но, насколько я знаю, на следующий день всё исправили. А вот в Штутгарте всё было хуже, потому что судья спустилась, посмотрела отметку и сказала, что мяч был в ауте, хотя он явно попал в корт. Не все судьи достаточно сильны, чтобы признать ошибку и принять правильное решение. Мы все совершаем ошибки — это нормально. На данный момент я больше доверяю электронной системе, чем судьям. Думаю, это лучше, потому что так меньше напряжения между игроком и арбитром», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Риме.

Напомним^ на турнире в WTA-500 в немецком Штутгарте в матче между Ариной Соболенко и Элисе Мертенс произошёл эпизод, когда белорусская теннисистка была не согласна с решением судьи по вопросу определения аута. После чего Соболенко сфотографировала отметку мяча на грунте на телефон.

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