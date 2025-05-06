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Медведев ответил, был ли рад титулу Рууда в Мадриде. Именно Каспер выбил Даниила из сетки

Медведев ответил, был ли рад титулу Рууда в Мадриде. Именно Каспер выбил Даниила из сетки
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, важно ли для него, что норвежец Каспер Рууд, победивший его в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, впоследствии выиграл этот турнир.

— Данил, как обычно, за Мадридом следует Рим. Давай сначала оглянемся назад. В Мадриде ты уступил Касперу, который в итоге выиграл турнир. Облегчает ли это переживание поражения?
— Если честно, не совсем важно. Когда я был помладше, мне было приятно. Допустим, во втором круге ты проиграл, а твой соперник потом вышел в финал и победил. И тогда ты как бы радуешься, потому что думаешь: ну я действительно уступил очень сильному сопернику. А в Риме мы уже играли в четвертьфинале. В принципе не совсем важно: будет это Каспер [Рууд], Джек [Дрейпер] или Лоренцо [Музетти]. Они все играют круто на грунте.
Но я доволен тем, что показал против Каспера. Немножко во втором сете мог довести до тай-брейка, но не получилось, он хорошо выступал. И он также отлично играл в полуфинале и в финале. То есть он доказал, что может это сделать, это его первый «Мастерс». Я рад за него. Я показал всё, что мог, и буду стараться в Риме сыграть лучше, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Сейчас спортсмен находится в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Даниил Медведев побеждал здесь в 2023 году.

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