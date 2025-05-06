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Соболенко: спасибо, что заставляете чувствовать себя самой счастливой девушкой на свете!

Соболенко: спасибо, что заставляете чувствовать себя самой счастливой девушкой на свете!
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала пост, в котором поблагодарила всех фанатов за поздравления с днём рождения.

«Спасибо вам всем за то, что заставляете меня чувствовать себя самой счастливой девушкой на свете! Не могу дождаться, чтобы узнать, что принесёт этот год!» — написала Соболенко в одной из своих социальных сетей.

Фото: Личный архив Соболенко

Фото: Личный архив Соболенко

Фото: Личный архив Соболенко

5 мая Соболенко исполнилось 27 лет. Теннисистка продолжает подготовку к турниру WTA-1000, который проходит в Риме. Соболенко начнёт своё выступление на соревнованиях со второго круга, где её соперницей будет победительница встречи между украинкой Даяной Ястремской и россиянкой Анастасией Потаповой.

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