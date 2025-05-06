Кори Гауфф назвала теннисистку, способную на равных бороться с топ-5 рейтинга WTA

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ощущениях от прошедшего «тысячника» в Мадриде, где она с трудом смогла преодолеть барьер второго круга турнира, обыграв украинку Даяну Ястремскую – 0:6, 6:2, 7:5.
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«В какие-то моменты мне было тяжело, но я думаю, что сложная первая игра повысила мою уверенность. Даяна Ястремская выступала хорошо, её рейтинг не отражал истинный уровень, мы все знаем, что она может бороться с любым из пятёрки лучших в мире, и именно так я себя чувствую, когда встречаюсь с ней. После того матча всё было довольно спокойно до финала. Я поняла, что один матч не определяет турнир, и теперь я подхожу к каждой встрече с другой точки зрения, с новым мышлением», — сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.
На турнире WTA-1000 в Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, Гауфф дошла до финала соревнований, где уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7).
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