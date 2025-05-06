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Кори Гауфф назвала теннисистку, способную на равных бороться с топ-5 рейтинга WTA

Кори Гауфф назвала теннисистку, способную на равных бороться с топ-5 рейтинга WTA
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ощущениях от прошедшего «тысячника» в Мадриде, где она с трудом смогла преодолеть барьер второго круга турнира, обыграв украинку Даяну Ястремскую – 0:6, 6:2, 7:5.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 20:50 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
0 		6 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В какие-то моменты мне было тяжело, но я думаю, что сложная первая игра повысила мою уверенность. Даяна Ястремская выступала хорошо, её рейтинг не отражал истинный уровень, мы все знаем, что она может бороться с любым из пятёрки лучших в мире, и именно так я себя чувствую, когда встречаюсь с ней. После того матча всё было довольно спокойно до финала. Я поняла, что один матч не определяет турнир, и теперь я подхожу к каждой встрече с другой точки зрения, с новым мышлением», — сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.

На турнире WTA-1000 в Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, Гауфф дошла до финала соревнований, где уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

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