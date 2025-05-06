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Даниил Медведев ответил, будет ли играть в атакующий теннис на турнире в Риме

Даниил Медведев ответил, будет ли играть в атакующий теннис на турнире в Риме
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, будет ли играть в таком же атакующем стиле на грунтовом «Мастерсе» в Риме, как перед этим в Мадриде.

— В матче с Каспером Руудом в Мадриде ты играл в очень атакующий теннис. Это тот путь, по которому ты продолжишь идти, или это был чисто подход для Мадрида?
— Это был чисто мадридский подход. То, каким образом я играю на грунте… Я не вижу себя в розыгрышах с Каспером, не вижу, как я 20 ударов буду делать, потому что он забегает, он старается сразу тогда диктовать игру. Поэтому план был такой, чтобы игру диктовал я, и у меня это получилось, но другой вопрос, что он всё равно хорошо защищается, хорошо обводит, хорошо действует.

То есть это [стиль] было больше и Мадрид, и Каспер, поэтому посмотрим в Риме, смотря с кем буду играть. Здесь помедленнее условия, поэтому не факт, что у меня получится это делать. Посмотрим, — сказал Медведев в эфире «Больше!»

Напомним, российский теннисист дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, проиграв в четвертьфинале будущему победителю норвежцу Касперу Рууду. Сейчас Медведев находится в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Даниил Медведев побеждал здесь в 2023 году.

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