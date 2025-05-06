Даниил Медведев назвал своё любимое блюдо, которое пробует в Риме

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о самом любимом блюде, которое пробовал в Риме.

— Самое хорошее в Риме? На самом деле хороших вещей очень много. Если выбирать одну, ну, наверное, еда. Еда действительно очень вкусная. А так и достопримечательности, и центр города, и люди приятные, но вот если одно выбирать — наверное, еда.

— Тогда скажи, какое любимое блюдо?

— Блюда нет, десерты очень нравятся, но и паста нравится. Давай так, десерт… Не важно какой, они все вкусные, а вот блюдо пусть будет скалоппини из телятины в лимонном соусе, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Сейчас спортсмен находится в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Даниил Медведев побеждал здесь в 2023 году.