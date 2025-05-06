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Даниил Медведев рассказал, что ему больше всего не нравится в Риме

Даниил Медведев рассказал, что ему больше всего не нравится в Риме
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, что для него является самым трудным в итальянской столице.

— Что самое сложное для тебя в Риме?
— Самое сложное… Дороги. Дороги здесь тяжёлые, а я люблю, когда приезжаю в какой-то город, представлять, как бы ездил в нём на своей машине. В Риме я себе такого представить не могу, потому что… Если ты хочешь какую-то спортивную машину, это точно не в Риме, ведь ты её разобьешь сразу. Везде эти люди ходят, дороги вообще жёсткие. Это, наверное, самое тяжёлое, и люди водят так тяжело, — сказал Медведев в эфире «Больше!»

Сейчас спортсмен находится в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Даниил Медведев побеждал здесь в 2023 году.

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