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Медведев: после титула в Риме я меньше стал беситься на грунт. Постараюсь повторить

Медведев: после титула в Риме я меньше стал беситься на грунт. Постараюсь повторить
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после завоевания титула на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2023 году.

— Рим занимает особое место в твоей карьере по понятным причинам. Титул здесь ещё забавен для тебя из-за того, насколько он был неожиданным для всех?
— Да, на самом деле по многим причинам он неожиданный. Он был неожиданным, потому что, ну, я реально ненавидел грунт. И после этого я в принципе намного больше люблю грунт, я намного меньше, скажем так, бешусь на него или какие-то вещи говорю про него. То есть я намного спокойнее к нему отношусь, но что ещё страннее — это был мой последний титул. Потому это самое особенное место для меня за последние два года. Постараюсь в этом сезоне повторить, — сказал Медведев в эфире «Больше!»

Сейчас спортсмен находится в Риме, где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс», на котором Даниил Медведев попробует повторить свой успех 2023 года, который остаётся для него единственным на турнирах ATP на грунтовом покрытии.

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