«Жизнь не такая лёгкая штука». Даниил Медведев высказался о возвращении Синнера

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

— Янник Синнер возвращается. Тебя удивит, если в его игре и уверенности в себе ничего не поменяется, если пропуск никак не повлияет на его результаты?

— Совершенно не удивит. Вот с кем угодно другим, мне кажется, я бы смотрел и думал: «О, интересно, очень тяжёлым может получиться первый матч, второй матч». С Янником такого ощущения нет. Он так себя зарекомендовал в последние, наверное, особенно даже полгода. Год, но особенно вот последние полгода, что каждый турнир, где он играет, он проводит классно. И поэтому, я думаю, у всех игроков складывается ощущение, что он сейчас выйдет и будет хорошо выступать. Но всё-таки жизнь не такая лёгкая штука, поэтому посмотрим, будет интересно, — сказала Медведев в эфире «Больше!».

Сейчас оба спортсмена находятся в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Во втором круге соревнований Синнер встретится с победителем встречи между Мариано Навоне (Аргентина) и Федерико Чиной (Италия). Медведев сыграет с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и квалифаером.