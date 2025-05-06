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«Жизнь не такая лёгкая штука». Даниил Медведев высказался о возвращении Синнера

«Жизнь не такая лёгкая штука». Даниил Медведев высказался о возвращении Синнера
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Янник Синнер возвращается. Тебя удивит, если в его игре и уверенности в себе ничего не поменяется, если пропуск никак не повлияет на его результаты?
— Совершенно не удивит. Вот с кем угодно другим, мне кажется, я бы смотрел и думал: «О, интересно, очень тяжёлым может получиться первый матч, второй матч». С Янником такого ощущения нет. Он так себя зарекомендовал в последние, наверное, особенно даже полгода. Год, но особенно вот последние полгода, что каждый турнир, где он играет, он проводит классно. И поэтому, я думаю, у всех игроков складывается ощущение, что он сейчас выйдет и будет хорошо выступать. Но всё-таки жизнь не такая лёгкая штука, поэтому посмотрим, будет интересно, — сказала Медведев в эфире «Больше!».

Сейчас оба спортсмена находятся в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс». Во втором круге соревнований Синнер встретится с победителем встречи между Мариано Навоне (Аргентина) и Федерико Чиной (Италия). Медведев сыграет с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и квалифаером.

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