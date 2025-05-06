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Карен Хачанов ответил, правда ли, что армяне очень похожи на итальянцев

Карен Хачанов ответил, правда ли, что армяне очень похожи на итальянцев
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24-я ракетка мира российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов рассказал, насколько он похож на итальянца.

— Многие считают, что армяне и итальянцы очень похожи. Ты с этим согласен?
— Армяне и наши итальянцы? Это само собой.

— Есть в тебе что-то итальянское?
— Итальянского нет. Армянского больше, чем итальянского. Мне нравится, наверное, сама страна, очень разнообразная, менталитет, культура и еда в разных регионах Италии. И, честно говоря, много ещё где я не был. Хотелось бы даже попутешествовать с Вероникой (жена Хачанова. — Прим. «Чемпионат»), с детьми или же вдвоём. Посмотреть Амальфитанское побережье, очень многие рекомендуют, Капри, Сицилию.

Очень много мест, где мы ещё не были, поэтому Рим — одно из тех мест и городов с очень большой историей. Всегда сюда приезжаешь не только на турнир, просто нравится и гулять, проводить римские каникулы, так скажем, было бы здорово. Но, опять же, сейчас фокус на турнир. Он здесь тоже классный, поэтому всегда нравится играть, — сказал Хачанов в эфире BetBoom.

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