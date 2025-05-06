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Даниил Медведев высказался о новом физиотерапевте, который работал с ним в Мадриде

Даниил Медведев высказался о новом физиотерапевте, который работал с ним в Мадриде
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о новом физиотерапевте в своей команде, который был с ним на «Мастерсе» в Мадриде.

— Ты делал что-то особенное, чтобы подготовиться к турниру в Риме? У тебя новый физиотерапевт?
— Да, в Мадриде был со мной новый физио, здесь его не будет. Но да, я, в принципе, давно искал физио, однако для меня моя команда всегда особенное место занимает, я не могу просто взять — и всё. Мне нужно, чтобы человек подошёл [команде]. Мы отлично поработали. Здесь будет другой физио, а так чего-то особенного нет. Прилетел после Мадрида сразу сюда. Передо мной всегда вопрос стоит: возвращаться ли домой на два дня, на полтора дня, три дня. Три дня может быть слишком близко к старту турнира. Поэтому решил сразу поехать сюда. Тренируюсь, готовлюсь, посмотрим, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Напомним, российский теннисист дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, проиграв в четвертьфинале будущему победителю норвежцу Касперу Рууду. Сейчас Медведев находится в Риме (Италия), где в эти дни стартует турнир серии «Мастерс», на котором он побеждал в 2023 году.

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